Baden-Württemberg: Maschinenbauer exportieren weniger – besonders in ein Land

1 Ein Mitarbeiter eines Maschinenbauers nimmt Bohrer aus einem Regal (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Die Maschinenbauer in Baden-Württemberg bleiben unter Druck. Die Exporte sind weiter rückläufig. Vor allem in einem wichtigen Markt brechen die Ausfuhren ein.











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Die Exporte der Maschinen- und Anlagenbauer in Baden-Württemberg sind im ersten Quartal dieses Jahres zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal seien die Ausfuhren nominal um 2,5 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro gesunken, teilte der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) in Baden-Württemberg mit. Damit setze sich die rückläufige Entwicklung im Exportgeschäft der vergangenen zwei Jahre fort und die Branche bleibe unter Druck.