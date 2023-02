1 Die Polizei stellte zwei Messer sicher. (Symbolbild) Foto: imago images/Ulrich Roth

Am vergangenen Freitag eskalierte ein Streit zwischen Nachbarn in Herrischried. Die beiden Kontrahenten fügten sich gegenseitig Stichverletzungen zu. Nun ist einer davon gestorben.









Am vergangenen Freitag gerieten zwei Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus in Herrischried (Kreis Waldshut) aneinander. Dabei eskalierte die Situation und die beiden Männer stachen aufeinander ein. Am Montag starb der 35-Jährige in einer Klinik an seinen Verletzungen. Das berichtete die Polizei am Dienstag.

Der Mann war vor drei Tagen in dem Haus mit seinem 41-jährigen Nachbarn in Streit geraten. Beide bewohnten darin verschiedene Wohnungen. Der Kontrahent erlitt ebenfalls Stichverletzungen und wurde ambulant versorgt.

Die Polizei beschlagnahmte zwei Messer. Die Ursache des Streits war zunächst unklar.