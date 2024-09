Beim Umsetzen von Holzstapeln mit einem Gabelstapler ist im baden-württembergischen Nordrach ein Arbeiter tödlich verunglückt.

Der Mann sei bei den Arbeiten am Mittwoch mit seinem Fahrzeug etwa zwei Meter tief in einen angrenzenden Bachlauf gestürzt und unter seinem fahrenden Arbeitsgerät begraben worden, teilte die Polizei in Offenburg am Donnerstag mit. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Manns feststellen.

Die genauen Umstände seien Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdiensts Offenburg. Es werde auch untersucht, wie lange der Mann bis zum Eintreffen eines Arztes bereits im Bachlauf gelegen habe.