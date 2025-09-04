Baden-Württemberg: Mann fällt auf Liebesbetrügerin herein und verliert sechsstelligen Betrag
1
Die Polizei leitete Ermittlungen ein. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Ein Mann aus dem Raum Überlingen hat in einer angeblichen Fernbeziehung über zehn Jahre hinweg hohe Geldbeträge an eine Frau in Afrika überwiesen. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Mann aus Baden-Württemberg ist auf eine Liebesbetrügerin hereingefallen und hat binnen zehn Jahren einen sechsstelligen Betrag verloren. Da die Frau angeblich mehrere Schicksalsschläge erleiden musste und finanzielle Unterstützung benötige, übermittelte er immer wieder Geldzahlungen oder Gutscheincodes an sie, wie die Polizei in Ravensburg am Donnerstag mitteilte.

 

Bekannt wurde der Fall nun, weil der Mann aus dem Raum Überlingen bei der Polizei Anzeige wegen der Zahlungsaufforderung für eine Paketlieferung erstattete.

Dabei berichtete er den Beamten auch von einer seit mehr als zehn Jahren währenden Fernbeziehung zu einer Frau in Afrika und den seitdem getätigten Geldzahlungen. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

 