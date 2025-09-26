Baden-Württemberg: Linke knackt erstmals 10.000 Mitglieder

Die Linke meldet Rekordzahlen: Mehr als 10.000 Mitglieder im Südwesten. Die Partei sieht sich im Aufwind und hat gute Karten, erstmals in den Landtag einzuziehen.
Die Linke in Baden-Württemberg verzeichnet nach eigenen Angaben so viele Mitglieder wie nie zuvor. Erstmals hat der Landesverband laut einer Pressemitteilung die Marke von 10.000 überschritten – und ist damit nun die viertgrößte Partei im Südwesten. „Seit Jahresbeginn haben wir weit über 6.000 neue Mitglieder aufgenommen. Auch nach der Bundestagswahl treten täglich viele Mitglieder ein und Die Linke wächst weiter“, erklärte Landessprecher Elwis Capece.