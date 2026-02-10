Baden-Württemberg: Lichtkonzern AMS Osram baut Stellen ab

Rund 2.000 Stellen sollen weltweit bei AMS Osram eingespart werden, ein großer Teil in Bayern und Baden-Württemberg. Zumindest ein Teil davon ist schon bekannt.
Trotz besserer Zahlen will der deutsch-österreichische Lichtkonzern AMS Osram weltweit Jobs abbauen - betroffen ist davon auch ein Standort in Baden-Württemberg. Mehrere hundert fallen an Standorten in Deutschland weg, wie das Unternehmen mitteilte. Insgesamt geht es um 2.000 Stellen, je etwa 1.000 in Europa und Asien - ein Teil der Maßnahmen ist allerdings bereits bekannt. Parallel dazu legte AMS Osram am Morgen Zahlen vor, die einen klaren Aufwärtstrend zeigen: Der Verlust sinkt.