Baden-Württemberg: Letzte Hürde vor dem Abi - Mündliche Prüfungen beginnen

An den Gymnasien steht das mündliche Abi an. Wer muss wie oft ran? Was das Kultusministerium für die Abi-Prüfungen vorschreibt – und warum manche sogar nochmal nachsitzen müssen.











Ihre schriftlichen Tests haben sie schon hinter sich, jetzt trennen nur noch zwei mündliche Prüfungen zehntausende Schülerinnen und Schüler vom erhofften Abiturzeugnis. Von Montag an laufen an den Gymnasien in Baden-Württemberg die mündlichen Abiturprüfungen. 29.300 Abi-Kandidatinnen und Kandidaten legen sie an den allgemeinbildenden Gymnasien und an Gemeinschaftsschulen ab, an den beruflichen Gymnasien machen in diesem Jahr rund 15.300 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur.