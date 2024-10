Baden-Württemberg: Lehrergewerkschaft bemängelt Unterrichtsausfall

1 Der Unterricht fällt aus, weil Lehrer wegen Krankheit oder aus anderen Gründen fehlen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Karina Hessland/IMAGO/KH

Weil an den Schulen Lehrer wegen Krankheit oder aus anderen Gründen fehlen, fällt Unterricht aus, beklagt die Lehrergewerkschaft VBE. Es gibt aber auch Verbesserungen.











Link kopiert



Wenige Wochen nach dem Start ins neue Schuljahr kämpfen viele Schulen im Südwesten aus Sicht der Lehrergewerkschaft VBE mit Unterrichtsausfall. Aus einer nicht repräsentativen Umfrage des Verbands unter mehr als 1000 Schulleitungen geht hervor, dass an fast der Hälfte der befragten Schulen in der dritten Schulwoche bereits Unterricht ausfallen musste. An vier von zehn Schulen hätten Klassen zusammengelegt werden müssen, an jeder zweiten Schule müssten die Lehrkräfte Überstunden leisten, sagte VBE-Landeschef Gerhard Brand in Stuttgart.