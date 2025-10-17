Baden-Württemberg: Land will Spritpreiserhöhungen einschränken

Jeden Tag beschreiben die Spritpreise eine Zickzack-Kurve. Das macht es Verbrauchern schwerer, einen billigen Moment beim Tanken zu erwischen. Der Bundesrat berät über Gegenmaßnahmen.
Spritpreis hoch, Spritpreis runter, und das immer öfter am Tag: Geht es nach Baden-Württemberg, ist mit diesen Schwankungen an Tankstellen bald Schluss. Über einen entsprechenden Antrag des Landes soll heute der Bundesrat beraten. Eine Entscheidung wird nicht erwartet. Das Thema soll zunächst in die Ausschüsse verwiesen werden.