Baden-Württemberg: Land will „Mega“-Mittelstand abfeiern

Das Wirtschaftsministerium von Nicole Hoffmeister-Kraut startet eine Werbeoffensive für den Mittelstand im Südwesten.

Eine Imagekampagne des Landes soll die Leistungen der Mittelständler in Baden-Württemberg sichtbar machen. Die damit beauftragte Kommunikationsagentur aus Tübingen hat bei einem früheren Auftrag schon besonderes Aufsehen erregt.











Auf der Internetseite www.megastand.de läuft der Countdown. Noch elf Tage, wird dort am Freitag plakativ angezeigt, bis zum Kampagnenstart für den Mittelstand in Baden-Württemberg. „Er ist alles andere als mittel. Er ist MEGA“, heißt es da neudeutsch. Urheber der Imageoffensive ist das Wirtschaftsministerium. Am 14. Mai will dessen Chefin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) mit Vertretern von Dachverbänden und -kammern auf dem Schlossplatz in Stuttgart das offizielle Startsignal geben.