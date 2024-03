1 Baden-Württemberg will härter gegen Verkehrslärm vorgehen. (Symbolbild) Foto: dpa/Uli Deck

Verkehrslärm nervt nicht nur, er kann auch krank machen. Die Landesregierung beteiligt Bürger nun an einem Aktionsplan.











Der Südwesten will den Kampf gegen den Verkehrslärm verschärfen. Für einem neuen Aktionsplan können sich Bürgerinnen und Bürger vom Montag an bis zum 12. April über das Beteiligungsportal Baden-Württemberg einschalten. Das teilte das Verkehrsministerium am Sonntag in Stuttgart mit.