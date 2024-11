Baden-Württemberg: Land will Abwasser auf Polio-Erreger prüfen

1 Gesundheitsminister Manne Lucha erinnert an die Bedeutung des Impfschutzes gegen Kinderlähmung. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

In mehreren deutschen Städten sind Polioviren im Abwasser aufgetaucht. Jetzt will auch Baden-Württemberg auf diesen Fund reagieren.











Nach dem Fund von Polioviren im Abwasser von vier deutschen Städten will auch Baden-Württemberg gegen die Ausbreitung des Erregers vorgehen. Im Südwesten wurde das Abwasser bisher nicht auf die Viren überprüft, wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration mitteilte. „Die Untersuchung von Abwasserproben aus einer Kläranlage in Baden-Württemberg wird ab sofort in das Untersuchungsprogramm des RKI aufgenommen“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) nun in Stuttgart.