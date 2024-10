Baden-Württemberg: Land setzt sich im Bundesrat für leichtere Abschiebungen ein

1 Das Land will den Druck auf den Bund erhöhen und schnellere Abschiebungen von ausreisepflichtigen Ausländern durchsetzen (Symbolfoto). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Baden-Württemberg will die Bewegungsfreiheit von ausreisepflichtigen Ausländern einschränken, wenn diese verpflichtet sind, Deutschland zu verlassen. Ein entsprechender Entschließungsantrag der grün-schwarzen Regierung wird am Freitag im Bundesrat vorgestellt und von der Länderkammer beraten, wie das Justiz- und das Innenministerium in Stuttgart mitteilten. Die CDU sprach nach der Einigung in Stuttgart von „nicht ganz einfachen Verhandlungen“ mit dem grünen Regierungspartner.