Kripo beschlagnahmt 50 Kilogramm Marihuana – Tatverdächtiger in Haft

1 Die Ermittler fanden in den Taschen des Tatverdächtigen insgesamt 50 Kilogramm Marihuana. Foto: Polizeipräsidium Freiburg

Die Kriminalpolizei findet am Montag 50 Kilogramm Marihuana in der Wohnung eines Mannes im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald. Der Tatverdächtige wird verhaftet. Die Hintergründe.











Ein 30-jähriger Mann ist am Montagvormittag in seiner Wohnung in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) festgenommen worden. Die Kriminalpolizei Freiburg führt nach eigenen Angaben seit 2024 umfangreiche Ermittlungen gegen den Mann wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Marihuana.