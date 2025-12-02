Baden-Württemberg: Kretschmann sieht schärfere Regeln beim Jagdrecht skeptisch

Koalitionsknatsch im Wahlkampf: Die CDU will den Grünen beim Jagdrecht die Pistole auf die Brust setzen. Der Regierungschef hält inhaltlich von der Idee wenig.
Sollten die Problemtiere Biber, Wolf und Saatkrähe gejagt werden dürfen? Die CDU dringt auf ein schärferes Jagdrecht noch in der auslaufenden Legislaturperiode - Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeigt sich aber alles andere als begeistert von dem Vorhaben. Das Thema tauche nicht zum ersten Mal auf, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. „Äußerungen der Spitzenkandidaten im Gefecht des Wahlkampfes sind nicht ein Veranlassungsmodus, um Gesetze jetzt noch auf den Weg zu bringen.“