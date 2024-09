Baden-Württemberg: Kretschmann nimmt neue Image-Kampagne von Berlin mit Humor

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nimmt Berliner Image-Kampagne mit Humor. (Archivbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine neue Image-Kampagne für Berlin spielt mit bekannten Klischees. Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) sieht das ganze von der lustigen Seite.











Link kopiert



Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nimmt die neue großangelegte Image-Kampagne für Berlin mit Humor. Zu der Werbung, die Baden-Württemberger für die Bundeshauptstadt mit Plakaten in Stuttgart mit dem Spruch „Echte Schwaben ziehen um“ animieren will, sagte der Grünen-Politiker: „Ich kann verstehen, dass Berlin etwas vom schwäbischen Erfolgsrezept abhaben möchte. Und wir Schwaben schätzen Berlin sehr. Aber am Ende klebt doch nicht umsonst überall: „Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ Letzterer Spruch ist Teil der aktuellen Kampagne des Landes mit dem eher ungewöhnlichen Titel „The Länd“.