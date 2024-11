Baden-Württemberg: Kretschmann lässt Auswirkungen von Ampel-Aus auf Landeshaushalt prüfen

1 Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (links) und Finanzminister Danyal Bayaz Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Winfried Kretschmann lässt Finanzminister Danyal Bayaz die Auswirkungen auf den Landeshaushalt prüfen. Baden-Württembergs Ministerpräsident nennt Beispiele für mögliche Auswirkungen.











Das Finanzministerium in Baden-Württemberg soll prüfen, welche Auswirkungen der Bruch der Ampel-Koalition in Berlin auf die Aufstellung des Landeshaushaltes hat. Er habe den Finanzminister gebeten, zu überschlagen, mit welchen Größenordnungen gerechnet werden müsse, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart.