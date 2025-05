Baden-Württemberg: Kretschmann: Brauchen militärische Forschung an unseren Unis

1 Universitäten sollten sich aus Sicht von Kretschmann militärischer Forschung beteiligen. (Archivbild) Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler/IMAGO/ESDES.Pictures

An einigen Unis im Südwesten gibt es die Verpflichtung, dass Forschung dem Frieden dienen muss. Für den Ministerpräsidenten ist das kein Problem, wenn es um militärische Forschung geht.











Link kopiert



Aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) müssen sich die Universitäten und Hochschulen in Baden-Württemberg an militärischer Forschung beteiligen. Bislang werde das schwerpunktmäßig an Bundeswehrhochschulen gemacht. „Das brauchen wir jetzt auch an unseren Universitäten“, sagte Kretschmann nach einem Treffen mit Vertretern aus Wirtschaft, Forschung, Verbänden und der Bundeswehr in Stuttgart.