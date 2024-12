1 „Die Rückstufung macht jetzt das Wolfsmanagement händelbar“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. (Archivbild) Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Es ist ein hochemotionales Thema - auch im Südwesten: Dürfen Wölfe einfacher abgeschossen werden? Aus dem Europarat kommt grünes Licht.











Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält einen geringeren Schutzstatus von Wölfen für sinnvoll. „Die Rückstufung macht jetzt das Wolfsmanagement händelbar“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. In Niedersachsen habe der strenge Schutzstatus wegen der großen Anzahl an Wölfen zu Problemen geführt.