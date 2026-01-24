Baden-Württemberg: Krankmeldungen im Südwesten leicht rückläufig

Im Südwesten sind Beschäftigte etwas seltener krankgeschrieben als im Vorjahr. Welche Ursachen für Ausfälle besonders häufig sind und was Experten jetzt fordern.
Die Krankheitsausfälle bei der Arbeit sind nach einer Auswertung der Krankenkasse DAK-Gesundheit im vergangenen Jahr im Südwesten etwas gesunken. Im Schnitt waren Beschäftigte 16,6 Kalendertage krankgeschrieben - annähernd so lange wie 2024 mit 17 Fehltagen, wie die Kasse nach eigenen Versichertendaten ermittelte. Wichtigste Ursachen waren Atemwegsinfekte, psychische Erkrankungen und Probleme wie Rückenschmerzen. Nach Kritik von Kanzler Friedrich Merz (CDU) am hohen Krankenstand wird über strengere Regeln diskutiert. Die Gewerkschaften warnen vor einem Generalverdacht.