Baden-Württemberg: Krankenkasse: Mehr Behandlungen wegen Kokainmissbrauchs

Kokain ist vor allem bei jungen Männern verbreitet (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Das weiße Pulver gilt als Aufputschdroge und ist nach Daten der Krankenkasse Barmer vor allem bei jungen Männern verbreitet. Immer mehr sind deswegen in Behandlung.











Die Zahl der Menschen, die wegen Kokainmissbrauchs behandelt werden, ist im Südwesten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wie die Krankenkasse Barmer unter Berufung auf Abrechnungsdaten mitteilte, wurden 2023 in Baden-Württemberg knapp 6.000 Menschen wegen psychischen Störungen und Verhaltensstörungen durch Kokain in Kliniken oder ambulant behandelt.