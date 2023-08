1 Einige Kommunen im Südwesten haben gute Erfahrungen mit der Abgabe von Binden und Tampons in öffentlichen Einrichtungen gemacht. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ein verfrühtes Einsetzen der Periode oder starke Blutungen können Frauen in Bedrängnis bringen, wenn sie keine Hygieneartikel dabeihaben. Einige Kommunen stellen diese für den Notfall bereit.









Etliche Kommunen im Südwesten haben gute Erfahrungen mit der Abgabe von Binden und Tampons in öffentlichen Einrichtungen gemacht. „Die kostenlosen Menstruationsartikel werden verantwortungsvoll und bedarfsgerecht genutzt, das beobachten wir sowohl an den Schulen als auch in den öffentlichen Gebäuden und Toiletten“, sagte eine Sprecherin der Stadt Tübingen. „Es ist uns kein Vandalismus und Missbrauch bekannt.“ In der Universitätsstadt gibt es inzwischen 26 Binden- und Tamponspender in Schulen und öffentlichen Gebäuden, unter anderem im Rathaus und im Hölderlinturm. Der Service war den Tübingern bisher 10 000 Euro wert.