Baden-Württemberg: Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU biegen auf die Zielgerade ein

Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU geht es nun in die entscheidende Phase: Worauf können sich beide Seiten einigen? Und was ist überhaupt finanzierbar?
Die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg biegen auf die Zielgerade ein. Die Hauptverhandlungsgruppe, in der auch der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) und CDU-Chef Manuel Hagel sitzen, traf sich am Montag erneut in Stuttgart. In den nächsten Tagen beraten die Spitzen über die Ergebnisse der Facharbeitsgruppen - und müssen über Streitpunkte entscheiden, die die Fachpolitiker nicht beilegen konnten.