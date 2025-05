Baden-Württemberg: Klamme Kommunen sollen drei Milliarden Euro früher bekommen

1 Klamme Kommunen sollen schneller Geld bekommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Kassen von Städten und Gemeinden sind fast überall leer. Nach lautem Streit haben sich Land und Kommunen nun zusammengesetzt. Mit einem ersten Erfolg.











Das Land will den finanziell schwer angeschlagenen Kommunen mehrere Milliarden Euro früher auszahlen als geplant und somit die Haushalte in den Rathäusern etwas stabilisieren. Nach einem Treffen mit den Kommunalen Landesverbänden in Stuttgart kündigte das Innenministerium an, es würden Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von etwa drei Milliarden Euro vorgezogen und im Juni ausgezahlt.