Baden-Württemberg: Klage der Südwest-AfD gegen Beobachtung durch Verfassungsschutz abgewiesen

Die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart hat die Klage des AfD-Landesverbandes Baden-Württemberg gegen seine Beobachtung durch das Landesamt für Verfassungsschutz und die öffentliche Bekanntgabe dieser Beobachtung abgewiesen. Die mündliche Verhandlung habe am 18. März stattgefunden, teilte das Verwaltungsgericht am Montag in Stuttgart mit (Az.: 1 K 20/25).