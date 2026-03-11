Baden-Württemberg: Keine Ermittlungen gegen Tübinger OB Boris Palmer wegen Fahrrad-Kennzeichen

Boris Palmer war mit einem kurz zuvor abgelaufenen Versicherungskennzeichen an seinem Pedelec im Wahlkampf unterwegs. Für die Staatsanwaltschaft ist die Sache erledigt.
Er hatte zwar an seinem als „Dienstwagen“ genutzten E-Bike kein gültiges Kennzeichen, aber kommt nochmal glimpflich davon: Die Staatsanwaltschaft will keine Ermittlungen gegen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) einleiten. Die Behörde bestätigte einen entsprechenden Bericht des „Spiegel“. „Der Vorgang wurde an die zuständige Ordnungswidrigkeitenbehörde zur Verfolgung in eigener Zuständigkeit weitergeleitet“, teilte ein Sprecher mit.