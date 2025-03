Baden-Württemberg: Kaum Flächen für größere Gewerbeansiedlungen

1 Wie ist der Stand bei freien Flächen? Foto: dpa/Uli Deck

Unternehmen ins Land zu locken ist gar nicht so einfach. Oftmals scheitert es an einem geeigneten Standort. Wie ist der aktuelle Stand bei freien Flächen?











Link kopiert



In Baden-Württemberg mangelt es an Platz, um größere Unternehmen dauerhaft anzusiedeln. In der Größenordnung zwischen 50 und 100 Hektar gibt es lediglich zwei Flächen, die mittel- bis langfristig zur Verfügung stehen könnten, wie aus einer in Stuttgart veröffentlichten Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht. Insgesamt seien in der Flächendatenbank aktuell 640 Gewerbeflächen und -immobilien aufgezählt.