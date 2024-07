Baden-Württemberg: Justizwachtmeister fordern bessere Ausstattung

1 Justizwachtmeister sichern den Eingangsbereich des Oberlandesgerichts in Stuttgart-Stammheim. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Pöbeleien, Tumulte, gefährliche Gegenstände: Gerichte haben es oft mit einer heiklen Klientel zu tun. Justizwachtmeister fordern deshalb eine bessere Ausstattung. Sind auch Schusswaffen nötig?











Justizwachtmeister in Baden-Württemberg beobachten an Gerichten eine neue Qualität der Gewalt und fordern deshalb eine bessere Ausstattung. „Die Gewalthemmschwelle sinkt“, sagt Reinhard Ringwald, der Landesvorsitzende der Deutschen Justiz-Gewerkschaft (DJG). Besonders arg sei es bei Gerichten in Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe und bei Mafia-Prozessen am Bodensee.