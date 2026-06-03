Baden-Württemberg: Justizminister will bei kriminellen Ausländern härter durchgreifen

Der neue Justizminister Moritz Oppelt fordert mehr Personal für den Sonderstab Gefährliche Ausländer. Was er damit bezwecken will.
Der neue Justizminister von Baden-Württemberg, Moritz Oppelt, will konsequenter gegen kriminelle Ausländer vorgehen. „Wir werden noch stärker als bisher ‚durchgreifen’ gegen diejenigen, die sich nicht an unsere Regeln halten, die straffällig werden und unser Gastrecht mit Füßen treten“, sagte der CDU-Politiker der „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Mittwoch). „Da müssen wir uns besser aufstellen, auch um zu zeigen, dass der Staat seine Regeln durchsetzt.“