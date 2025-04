1 In Baden-Württemberg findet am Mittwoch der Blitzermarathon statt. (Symbolbild) Foto: dpa/Michael Bahlo

Mit vielen Radargeräten wird die Polizei am Mittwoch Rasern beim Blitzermarathon auflauern. In Baden-Württemberg werden die Kontrollen anders als in einigen anderen Bundesländern nicht angekündigt.











Autofahrer müssen auch in diesem Jahr beim sogenannten Blitzermarathon wieder darauf achten, nicht in eine Radarkontrolle zu geraten und ihren Führerschein zu riskieren. Landesweit sollen am Mittwoch Hunderte Beamte bei den Radarkontrollen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sensibilisieren.