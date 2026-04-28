Baden-Württemberg: Jeder 8. Beschäftigte im Südwesten hatte 2025 einen Nebenjob

1 In Baden-Württemberg hat sich die Zahl der Beschäftigten mit Minijob-Nebenjob binnen 20 Jahren mehr als verdoppelt (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst

In Baden-Württemberg hat sich die Zahl der Beschäftigten mit Minijob-Nebenjob binnen 20 Jahren mehr als verdoppelt. 2025 hatten 604.000 Menschen einen Zusatzjob, das sind 12,2 Prozent.











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Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit einem Minijob-Nebenjob hat sich in Baden-Württemberg innerhalb von 20 Jahren mehr als verdoppelt. Zur Jahresmitte 2025 übten 604.000 Personen einen solchen Zusatzjob aus; das waren 12,2 Prozent aller rund 4,94 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wie das Statistische Landesamt nach einer Auswertung der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Vor 20 Jahren lag der Anteil noch bei 7,7 Prozent.