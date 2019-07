1 Ja, es ist tatsächlich nett hier – Baden-Württembergs kultiger Werbespruch hat es weit gebracht. Foto: bw-jetzt.de

„Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ Der kultige Image-Spruch aus dem Südwesten kommt um die ganze Welt, wie nun auch Kylie Jenners beste Freundin – wohl unbeabsichtigt– in der Karibik demonstriert hat.

Stuttgart - Es sieht ganz nett aus in Anguilla. Das britische Überseegebiet, gelegen in der östlichen Karibik, ist ein echter Geheimtipp. Die flache Koralleninsel lockt mit 33 traumhaften Stränden, abgeschiedenen Buchten, prähistorischen Felsenmalereien, Star-Urlaubern wie Beyoncé – und einem Aufkleber aus Baden-Württemberg.

„Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg?“ steht auf einem Aufkleber an der Beachbar in Little Bay, wo sich die Influencerin Anastasia „Stassie“ Karanikolaou im Leo-Bikini vor etlichen Rumflaschen präsentierte. Ob Kylie Jenners beste Freundin und ihre über vier Millionen Abonnenten wussten, dass sie mit ihrem Schnappschuss nicht nur Werbung für die Rabattaktion eines Klamottenlabels macht – sondern auch den PR-Slogan Baden-Württembergs um die Influencer-Welt schickt?

Wohl kaum. Die Netznutzer freuen sich trotzdem. Bei Twitter zeigen sie auch gleich, wo sie den Aufkleber aus dem Ländle schon überall auf der Welt erblickt haben:

Die PR-Kampagne, zu der auch der Slogan „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.“ zählt, wurde 1999 von der Landesregierung initiiert und soll gegen die herrschenden baden-württembergischen Vorurteile – provinziell, arbeitswütig, genussfeindlich – ankämpfen. Der Spruch zierte Berliner Touri-Busse, IC-, EC- und Interregio-Verbindungen der Deutschen Bahn, welche die Metropolen Deutschlands ansteuerten und verselbstständigte sich durch die Aufkleber, die man mittlerweile weltweit findet.

Die Aufkleber kann man übrigens hier kostenlos bestellen und so – auch ohne vier Millionen Follower – die augenzwinkernde Kunde in die Welt tragen, dass es auch im Südwesten ganz nett ist.