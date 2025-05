Baden-Württemberg: In Flüssen und Seen: DLRG rettet über 240 Menschenleben

In Flüssen und Seen: DLRG rettet über 240 Menschenleben

1 Die DLRG muss an Seen in Baden-Württemberg immer wieder eingreifen. (Archivbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Menschen sterben beim Schwimmen in Flüssen, in Seen, im Meer - immer wieder. Aber die DLRG-Retter verhindern viele Tragödien: 2024 retten sie besonders vielen Menschen das Leben.











Link kopiert



Ehrenamtliche Rettungsschwimmer haben im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg so viele Menschen vor dem Tod bewahrt wie in keiner anderen deutschen Region. Insgesamt griffen sie 243 Mal bei schweren Einsätzen ein und leisteten Hilfe, das sind 63 Fälle mehr als im Jahr zuvor, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Stuttgart mitteilte.