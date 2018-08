Baden-Württemberg Hund an Schaltknüppel angeleint – Unfall mit Schwerverletztem

Von red 12. August 2018 - 16:14 Uhr

Ein 56-Jähriger ist bei einem Unfall in Reutlingen schwer verletzt worden. Der Mann hatte einen Hund am Schaltknüppel seines Kleinlasters angeleint – und die Handbremse nicht angezogen.

Reutlingen - Fahrlässigkeit und eine Kette von unglücklichen Umständen haben einen 56-Jährigen am Samstagvormittag schwer verletzt im Krankenhaus enden lassen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann am Samstag seinen Kleinlaster auf einem abschüssigen Parkplatz in der Bäckergasse geparkt und seinen Hund am Schalthebel des Lasters angeleint. Anschließend setzte er sich in eine gegenüberliegende Bäckerei. Nach einer halben Stunde sah der 56-Jährige dann, wie der Lastwagen langsam rückwärts rollte. Offensichtlich hatte der Hund die Schaltung gelöst.

Der Fahrer rannte aus der Bäckerei zu seinem Kleinlaster. Beim Versuch, ins Führerhaus zu gelangen, um die nicht angezogene Handbremse zu ziehen, geriet er unter das linke Vorderrad und wurde eingeklemmt. Gleichzeitig stieß der Laster gegen ein geparktes Auto und kam dabei immerhin zum Stillstand.

Einem Ersthelfer gelang es, den Schwerverletzten zu befreien und den Lastwagen wegzufahren. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt rund 2500 Euro.