Baden-Württemberg: Hochburg für Hightech-Start-ups und Innovationen

1 Baden-Württemberg ist und bleibt ein wichtiger Standort für technologieorientierte Gründer. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Ikon Images/IMAGO/Gary Waters

Laut einer Analyse von rund 5000 jungen Unternehmen aus den Jahren 2020 bis 2023 gehören 7,4 Prozent aller Neugründungen im Südwesten zum Hightech-Bereich.











. Baden-Württemberg bestätigt seinen Ruf als wichtiger Standort für technologieorientierte Gründer. Laut einer aktuellen Analyse von rund 5.000 jungen Unternehmen aus den Jahren 2020 bis 2023 gehören 7,4 Prozent aller Neugründungen im Land zum Hightech-Bereich, wie die L-Bank Baden-Württemberg am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Die Start-ups investieren mehr in Forschung und Entwicklung als der Bundesdurchschnitt und bringen häufiger neue Produkte auf den Markt.