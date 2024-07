Baden-Württemberg/Hessen: Studie zum Unrecht in früheren Kinderkurheimen

1 Wie wurden die Kinder in Kinderkurheimen behandelt? Dieser Frage ging die Caritas nach. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Die Kinder sollten zur Erholung in die Heime kommen und dort nach gesundheitlichen Problemen aufgepäppelt werden. Stattdessen erlebten viele Demütigungen und Zwang.











Link kopiert



Mit einer umfangreichen Studie und der Befragung von Zeitzeugen arbeitet die Caritas im Bistum Mainz das Unrecht in ihren früheren Kinderkurheimen auf. Die meisten Kinder in den Heimen im hessischen Bad Nauheim und in Allerheiligen im Schwarzwald seien während ihres wochenlangen Aufenthalts kontrolliert, eingeschüchtert und gedemütigt worden, berichtete Diözesancaritas-Direktorin Nicola Adick in Mainz. Es habe auch Schläge und sexualisierte Grenzerfahrungen für die Kinder gegeben.