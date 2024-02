Baden-Württemberg: Häftlinge entkommen aus offenem Vollzug – Ministerium wehrt sich

1 Ein 27-Jähriger ist unter anderem in der Nacht zum Heiligabend aus der Außenstelle Kislau der Justizvollzugsanstalt Bruchsal entkommen. Foto: dpa/Ronald Wittek

Die Fälle sind nicht zu vergleichen, aber sie bringen das Justizministerium erneut in Erklärungsnot. Zwei Gefangene sind aus dem offenen Vollzug entwichen. Keine Einzelfälle, aber ein sensibles Thema.











Link kopiert



Nach zwei Fluchten von Gefangenen aus dem sogenannten offenen Vollzug wehrt sich das baden-württembergische Justizministerium gegen Vorwürfe und falsche Vergleiche – es bestätigt aber die Vorfälle. Demnach ist unter anderem ein 27-Jähriger in der Nacht zum Heiligabend aus der Außenstelle Kislau der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bruchsal entkommen. Es habe zudem in diesem Jahr einen weiteren Fall gegeben, teilte das Ministerium am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit, ohne zunächst Details zu nennen.