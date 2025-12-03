Baden-Württemberg: Häftling soll Beamten mit Teppichmesser angegriffen haben
Nach einer Messerattacke auf einen Vollzugsbeamten wird einem Häftling des Gefängnisses in Waldshut-Tiengen versuchter Mord vorgeworfen. (Symbolbild) Foto: Kirsten Neumann/dpa-tmn

Im Gefängnis Waldshut-Tiengen eskaliert ein Disziplinargespräch: Ein Häftling soll ein Teppichmesser gegriffen und „Ich werde Dich töten!“ gerufen haben – dann folgte wohl der Angriff.

Nach einer Messerattacke auf einen Vollzugsbeamten wird einem Häftling des Gefängnisses in Waldshut-Tiengen versuchter Mord vorgeworfen. Gegen den bereits inhaftierten 28-Jährigen wurde wegen des dringenden Verdachts Haftbefehl erlassen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Tat habe sich bereits Mitte September ereignet. 

 

Nach einem Streit mit einem weiteren Häftling hatte der Mann den Angaben zufolge in ein Disziplinargespräch gemusst. Dabei soll er ein Teppichmesser aus einem offenstehenden Schrank gegriffen und mit dem Ausruf „Ich werde Dich töten!“ in Richtung des Beamten zugestochen haben.

Beim anschließenden Kampf um das Messer habe der 28-Jährige seinem mutmaßlichen Opfer weitere Schnitte versetzt, bis er von weiteren Beamten überwältigt worden sei.

 