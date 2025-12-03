Baden-Württemberg: Häftling soll Beamten mit Teppichmesser angegriffen haben

1 Nach einer Messerattacke auf einen Vollzugsbeamten wird einem Häftling des Gefängnisses in Waldshut-Tiengen versuchter Mord vorgeworfen. (Symbolbild) Foto: Kirsten Neumann/dpa-tmn

Im Gefängnis Waldshut-Tiengen eskaliert ein Disziplinargespräch: Ein Häftling soll ein Teppichmesser gegriffen und „Ich werde Dich töten!“ gerufen haben – dann folgte wohl der Angriff.











Nach einer Messerattacke auf einen Vollzugsbeamten wird einem Häftling des Gefängnisses in Waldshut-Tiengen versuchter Mord vorgeworfen. Gegen den bereits inhaftierten 28-Jährigen wurde wegen des dringenden Verdachts Haftbefehl erlassen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Tat habe sich bereits Mitte September ereignet.