Baden-Württemberg: Grüne und CDU wollen am Dienstag erneut sondieren

Nach dem ersten formalen Gespräch über eine gemeinsame Zusammenarbeit von Grünen und CDU nach der Wahl herrschte eine Woche lang Funkstille. Nun kommt wieder Bewegung in die Gespräche.
Drei Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg sollen die Sondierungsgespräche zwischen Grünen und CDU am Dienstag weitergehen. Die Parteien kämen in Stuttgart zu einem weiteren Sondierungsgespräch zusammen, teilten Sprecher mit. Eine Woche zuvor hatten sie sich zum ersten Mal zu förmlichen Gesprächen über die Bildung einer Regierung getroffen. Inhalte waren nach dem ersten Treffen nicht bekanntgeworden. Am Dienstag sind nach dem Treffen am frühen Abend Statements der Verhandlungsführer Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) geplant.