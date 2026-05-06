Baden-Württemberg: Grün-Schwarz präsentiert Koalitionsvertrag

Die Verhandlungen waren mehr als zäh, nun steht der Koalitionsvertrag von Grünen und CDU in Baden-Württemberg. Die Koalitionäre haben viele Pläne - am Ende hängt es aber am Geld.
Fast zwei Monate nach der Landtagswahl und nach zähen Verhandlungen haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg ihren Koalitionsvertrag für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Das Vertragswerk ist mehr als 160 Seiten dick und beinhaltet unter anderem ein kostenloses und verpflichtendes letztes Kindergartenjahr. Außerdem will Grün-Schwarz am Ziel festhalten, dass Baden-Württemberg bis 2040 klimaneutral werden soll - fünf Jahre früher als im Bund.