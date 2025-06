Baden-Württemberg: Großstädter sind unglücklicher als sie sein müssten

Wenn es um Wirtschaftskraft, Wohlstand oder auch Lebenserwartung geht, dann landet Baden-Württemberg meist auf den vorderen Rängen. Anders sieht es aber bei der Lebenszufriedenheit aus: Einer neuen Umfrage zufolge sind die Großstädter im Südwesten mit ihrem Leben höchsten mittelmäßig glücklich. Das geht aus dem Glücksatlas der Süddeutschen Klassenlotterie (SKL) hervor.

Demnach sind die Mannheimer noch am zufriedensten mit ihrem Leben. Sie landeten in der Auswertung der 40 größten deutschen Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern auf dem 17. Rang. Die Landeshauptstadt Stuttgart landete auf Platz 19, Freiburg auf Platz 21. Am unzufriedensten sind die Menschen im Südwesten demnach in Karlsruhe. Die Stadt landete nur auf dem 38. Platz.

Dabei hätten die Karlsruher durchaus Grund zum Glücklichsein. Denn anhand von objektiven Kriterien wie Wohnsituation, Demografie, Wohlstand und Umweltqualität sei die Lebensqualität dort so hoch wie in keiner anderen der 40 untersuchten Städte, teilten die Forscher mit. Auch alle anderen Städte im Südwesten sind nach Angaben der Forscher sogenannte Underperformer: Dort sind die Menschen also unglücklicher, als es die objektiven Kriterien erwarten lassen würden.

„Diese Ergebnisse machen deutlich: Das persönliche Glücksempfinden hängt nicht allein von statistisch erfassten sozioökonomischen Faktoren ab – entscheidend sind oftmals immaterielle Aspekte wie Gemeinschaftsgefühl, Alltagsstress oder die Identifikation mit dem Wohnort“, schreiben die Forscher.

Kassel liegt beim Glück bundesweit ganz vorne

Am glücklichsten sind der Umfrage zufolge die Menschen in nordhessischen Kassel, auf dem zweiten Rang landete Krefeld in Nordrhein-Westfalen gefolgt von Düsseldorf und Augsburg. Für das Ranking hat das Institut für Demoskopie Allensbach insgesamt 23.468 Einwohner in 40 Großstädten zwischen Januar 2022 und April 2025 zu ihrer Lebenszufriedenheit befragt.

Insgesamt zeigt das Ergebnis der Umfrage einen übergreifend positiven Trend: Im Vergleich zum Städteranking 2024 ist demnach die durchschnittliche Lebenszufriedenheit in den Großstädten spürbar gestiegen – um 0,13 Punkte. „Nahezu alle 40 Städte verzeichnen Zuwächse, nur wenige mussten Rückgänge hinnehmen“, erklärten die Statistiker. Das liege daran, dass das Städteranking 2024 Daten aus der Zeit der Coronapandemie (2021) enthielt, die jetzt durch Daten aus 2022 ersetzt wurden.