Baden-Württemberg: Grippeimpfstoffe für Ältere und Kinder im Südwesten knapp

Viele Apotheken haben kaum noch Grippeimpfstoff für Ältere und Kinder. Wie es dazu kam und warum eine Nachproduktion mitten in der Saison nicht möglich ist.
In Baden-Württemberg wird der Grippeimpfstoff für Menschen ab 60 Jahren und Kinder knapp. Der Landesapothekerverband (LAV) bestätigt, dass viele Chargen bereits abverkauft sind. „Wir sind noch nicht bei null angelangt, aber es sind tatsächlich nur noch sehr geringe Mengen verfügbar“, sagte der LAV-Sprecher Frank Eickmann. Zuvor hatte der „Reutlinger General-Anzeiger“ darüber berichtet.