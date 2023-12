Baden-Württemberg: Grau und nass – so wird das Wetter an Heiligabend

Grau und nass – so wird das Wetter an Heiligabend

Eine weiße Weihnacht gibt es wohl auch in diesem Jahr nicht. Nach Sturmtief „Zoltan“ bleibt das Wetter in Baden-Württemberg wolkig und grau. Die Aussichten im Überblick.











Grau statt weiß: Die Menschen im Südwesten müssen sich an Heiligabend auf viele Wolken und zeitweise Regen einstellen. „Schnee ist nicht in Sicht“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag in Stuttgart. Auch nach dem Sturmtief „Zoltan“ bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Von Nordwesten her ziehe am Sonntag noch einmal Regen über das Land hinweg. Dieser sei aber nicht anhaltend.