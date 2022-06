1 Ein Lottospieler aus dem Südwesten hat abgesahnt (Symbolbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Ein Lottospieler aus Baden-Württemberg hat am Wochenende eine Million Euro gewonnen. Es ist bereits der zehnte Millionengewinn in diesem Jahr im Südwesten.















Link kopiert

Ein Lottospieler aus dem Enzkreis hat am Wochenende eine Million Euro gewonnen.

Die siebenstellige Losnummer des Mannes wurde bei der Zusatzlotterie der Glücksspirale am Samstag gezogen, teilte Lotto Baden-Württemberg am Montag in Stuttgart mit. Es ist demnach bereits der zehnte Millionengewinn in diesem Jahr im Südwesten.