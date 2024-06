Gewitter mit Unwetter-Potenzial rücken an

1 Auch in dieser Woche soll es laut Wetterdienst wieder Unwetter in Baden-Württemberg geben. Foto: dpa/Patrick Pleul

Feuchtwarme Luftmassen dürften in den kommenden Tagen vielerorts für reichlich Blitze und Donner in Deutschland sorgen.











Link kopiert



Zur Mitte der Woche hin wird es ungemütlich in Baden-Württemberg: Am Mittwoch rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Südwesten und über der Mitte des Landes mit Schauern und Gewittern, die teils kräftig ausfallen können. Am Nachmittag lasse die Gewitterneigung dann wieder nach. Im Norden und südlich der Donau soll es dagegen trocken und wechselnd bewölkt bleiben bei sommerlichen 29 bis 32 Grad, teilte der DWD am Montag mit.