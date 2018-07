Baden-Württemberg Gesundheitsamt rät vom Baden in Flüssen weiter ab

Von red/dpa 19. Juli 2018 - 13:34 Uhr

In einem Fluss zu baden, ist laut Experten keineswegs ratsam. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Badeseen im Land haben meiste eine gute bis sehr gute Wasserqualität. Für Flüsse gilt dies keineswegs. Experten raten vom Baden in Flüssen dringend ab.

Stuttgart - Beim Sprung ins kühle Nass rät das Landesgesundheitsamt nach wie vor von allen Fließgewässern ab. Trotz Verbesserungen in den vergangenen Jahren weisen die Flüsse teils noch sehr starke Konzentrationen an mikrobiologischen Verunreinigungen durch Krankheitserreger auf, wie die Hygieneexpertin des Landesgesundheitsamtes, Silke Fischer, am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Die Badeseen im Südwesten hingegen hätten in aller Regel beste Wasserqualität, würden überwacht und seien unbedenklich.

Mehr zum Thema

Lesen Sie hier: Diese Baderegeln sollten Sie beachten.

Die hygienischen Verhältnisse in Bächen und Flüssen seien unkalkulierbar. Ein Grund dafür sei Abwasser aus Kläranlagen. Diese Anlagen seien immer wieder aufgerüstet worden und befänden sich auf einem hohen technischen Niveau. Allerdings seien sie nicht für die Einhaltung mikobiologischer Anforderungen an Badegewässer ausgelegt. Fischer berichtete von etlichen Triathleten, die nach dem Wettkampf in Flüssen an schweren Magen-Darm-Erkrankungen litten.