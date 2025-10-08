Baden-Württemberg: Gesetz soll Abbau von Bürokratie fördern

Der baden-württembergische Landtag hat das sogenannte Regelungsbefreiungsgesetz beschlossen. Kommunen können damit künftig vorübergehend von einzelnen Regelungen abweichen.
Es klingt zwar wie ein neuerlicher bürokratischer Zungenbrecher, zielt aber gerade auf das Gegenteil ab: Mit dem sogenannten Regelungsbefreiungsgesetz will Baden-Württemberg den Abbau bürokratischer Hürden auf kommunaler Ebene vorantreiben. Der Landtag hat das von Grünen und CDU eingebrachte Gesetz nun einstimmig beschlossen. „Das ist ein Zeichen des Vertrauens in unsere Kommunen“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) dazu am Mittwoch.