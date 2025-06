Baden-Württemberg: Gefahr von Waldbränden sehr hoch

1 Die Waldbrandgefahr ist weiter gestiegen (Symbolfoto). Foto: Patrick Pleul/dpa/Patrick Pleul

Kein Regen, der Boden ist knochentrocken. Für einen Waldbrand sind das die besten Voraussetzungen. Deshalb wird fast landesweit ausdrücklich gewarnt.











Nach Wochen weitgehend ohne Regen ist die Waldbrandgefahr in Baden-Württemberg in fast allen Regionen des Landes weiter gestiegen. Für fast alle Regionen Baden-Württembergs sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Montag die zweithöchste der fünf Warnstufen voraus. Mit den steigenden Temperaturen wird für Mittwoch die maximale Gefahrenstufe vor allem in der Rheinebene, aber auch am Stuttgarter Flughafen und in Metzingen erwartet.