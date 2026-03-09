Baden-Württemberg: Fünf Lehren aus der Wahl - und zwei offene Fragen

Die einen nennen es «Schmutzkampagne», die anderen Aufholjagd: Özdemir hat jedenfalls gegen Hagel mit knappem Vorsprung gewonnen. Und Schwarz-Rot in Berlin geht angeschlagen aus der Wahl hervor.
Berlin - Am Ende wurde es zwar noch einmal knapp. Aber trotzdem hat die CDU eine schon gewonnen geglaubte Wahl auf den letzten Metern noch gegen die Grünen verloren. Der große Wahlsieger ist der "anatolische Schwabe" Cem Özdemir, der auch durch die Abgrenzung von den Grünen im Bund entscheidende Punkte gemacht hat. Die SPD hat einen weiteren Negativrekord eingefahren und von der FDP bleibt immer weniger übrig. Und es gibt noch eine Besonderheit: Grüne und CDU sind so nah beieinander, dass sie künftig genau gleich viele Sitze - jeweils 56 - im Parlament haben. Fünf Lehren aus der Landtagswahl in Baden-Württemberg und wie es jetzt weitergeht.