Baden-Württemberg: Frostige Nächte und Schneeflocken – so wird das Wetter zum Jahreswechsel

Frostige Nächte und Schneeflocken – so wird das Wetter zum Jahreswechsel

1 Am Neujahrstag können in Baden-Württemberg vereinzelt Schneeflocken fallen (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Vereinzelte Schneeflocken, frostige Temperaturen und Wind – das sind die Aussichten zum Jahreswechsel für Baden-Württemberg.











Am Silvestertag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Baden-Württemberg am Vormittag frostige Temperaturen bis minus elf Grad. Am Tag soll es bei minus 3 bis plus 3 Grad milder werden. Im Norden wird es wechselnd wolkig, weiter südlich sonniger. Die Neujahrsnacht soll demnach zwar bewölkt, aber niederschlagsfrei zwischen 0 und minus 9 Grad bleiben. Wer den Jahreswechsel im Freien feiert, sollte sich also warm anziehen. Örtlich sei überfrierende Nässe nicht ausgeschlossen, teilte der DWD mit.